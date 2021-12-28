Иркутск, , 08:05 — REGNUM Последствия сильного снегопада устраняют 28 декабря в Иркутске. Как сообщает пресс-центр мэрии города, с 4:00 на улицы и в скверы столицы Приангарья выведены более 50 единиц спецтехники и 200 человек.

Снегопад Pixabay.com

Следите за развитием событий в трансляции: «Погодный апокалипсис под Новый год — трансляция о природных бедствиях»

«В первую очередь чистили участки с наибольшей проходимостью, спуски и подъемы. Сейчас чистим остановочные кармане, прометаем магистральные улицы. К вывозу снега приступим в ночное время, чтобы не создавать пробки», — сообщил директор МУП «ИркутскАвтодор» Сергей Чертков.

По прогнозам синоптиков, снежная погода продержится еще сутки.

Как сообщало ИА REGNUM, жителей Иркутской области предупредили о существенном ухудшении погодных условий 18 декабря: в этого времени в регион пришли снег, метели.

Читайте также: В Приангарье пришли метели