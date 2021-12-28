Уфа, , 08:05 — REGNUM В Иглинском районе Башкирии утром 28 декабря произошло столкновение легковой иномарки и маршрутного микроавтобуса, в результате которого пострадали два человека. Об этом сообщает пресс-служба УГИБДД МВД по республике.

ДТП

ДТП с участием пассажирского транспорта произошло около 08:00 по местному времени (06:00 мск) на третьем километре автодороги Иглино — Красный Восход. В автобусе, который следовал по маршруту Уфа — Тавтиманово, на момент столкновения находились три пассажира.

пресс-служба УГИБДД МВД по Башкирии «Столкнулись автобус Peugeot Boxer и встречный Datsun on-DO. В результате аварии 31-летний пассажир автобуса, а также 30-летний водитель Datsun доставлены в больницу».

Как сообщало ИА REGNUM, в результате столкновения двух автобусов в Омске пострадал пятилетний ребёнок.

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