Санкт-Петербург, 28 декабря, 2021, 08:08 — ИА Регнум. Санкт-Петербург оказался на северной периферии антициклона, в связи с чем сильных снегопадов или крепкого мороза, как было в последние недели, во вторник, 28 декабря, не ожидается.

Санкт-Петербург зимой

«При облачной с прояснениями погоде местами пройдёт небольшой снег», — сообщил ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

По его данным, температура воздуха в Петербурге днем составит −6…−8 градусов, по Ленинградской области −5…−10 градусов, местами до минус 15 градусов. Ветер южный 2−7 м/с. Атмосферное давление составит 764 мм рт. ст., что выше нормы.