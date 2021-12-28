Южно-Сахалинск, 28 декабря, 2021, 08:04 — ИА Регнум. На Сахалине семья, получившая новогодний подарок от ГУ МЧС, обнаружила в конфете с орехами живую личинку насекомого. Видео с найденным «сюрпризом» опубликовало ИА «Сах.ком».

StockSnap Новогодние подарки

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Отец принёс новогодний набор сладостей накануне вечером 27 декабря. Ребёнок сразу отведал орехи, а мать попробовала конфету, которая показалась ей испорченной. 28 декабря под оберткой другой конфеты была обнаружена живая личинка.

Сообщается, что найти на конфетах из новогоднего подарка даты изготовления не удалось. Не отпечатана эта информация и на коробке.

Как сообщало ИА REGNUM, несмотря на гнилые овощи и червяка в компоте, которых буквально за несколько дней до визита в Барнаул главы правительства России Михаила Мишустина (26 февраля) запечатлели в обедах детей из гимназии №123, в АО «КШП-Глобус» не выявлено нарушений в ходе проверок.