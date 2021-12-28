Ижевск, 28 декабря, 2021, 08:02 — ИА Регнум. Выживший при жесткой посадке вертолета Ми-2 в Удмуртии члене экипажа госпитализирован в тяжелом состоянии в одну из больниц Ижевска. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Дарья Антонова ИА REGNUM Скорая помощь

«По данным пресс-службы Минздрава Удмуртии, состояние выжившего пассажира тяжёлое, стабильное, он в сознании. Госпитализирован в Первую республиканскую клиническую больницу», — сообщили в пресс-службе.

Как сообщало ИА REGNUM, Ми-2 совершил аварийную посадку вблизи Ижевска днём 27 декабря. На борту вертолёта находились два человека. По предварительным данным, авария произошла, когда Ми-2 совершал облёт нефтепровода. В результате происшествия один человек погиб.

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