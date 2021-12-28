Гарленд, США, 28 декабря, 2021, 07:59 — ИА Регнум. В связи со стрельбой в минимаркете города Гарленд в американском штате Техас, которая произошла накануне и в результате которой погибли трое несовершеннолетних, местные правоохранители задержали 14-летнего подростка. Об этом 27 декабря рассказал на брифинге начальник городской полиции Джефф Брайан.

Victor Задержание

«Мы задержали человека, который, как мы подозреваем, устроил стрельбу. Это 14-летний подросток», — приводит его слова газета The Dallas Morning News.

Также начальник полиции Гарленда добавил, что сотрудники полиции продолжают поиск водителя пикапа, сев в который подозреваемый смог скрыться с места преступления.

При этом Брайан не стал уточнять имена погибших, отметив, что это были подростки в возрасте 14, 16 и 17 лет.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее неизвестный мужчина совершил серию вооруженных нападений в американском штате Колорадо.