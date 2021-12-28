Уфа, 28 декабря, 2021, 08:03 — ИА Регнум. Ледовый каток, протяженностью около одного километра, открылся в Уфе. Об этом 28 декабря сообщает пресс-служба городской администрации.

Дарья Драй ИА REGNUM Горожане на территории ледового катка в «Севкабеле»

Каток расположен на набережной реки Белой в зоне амфитеатра на спуске с Конгресс-холла «Торатау». Его площадь составляет 12,5 тысяч кв. метров.

«Уверен, что каток на набережной станет любимым местом для уфимцев и гостей нашей столицы, и они будут здесь кататься семьями, парами. Я сам проехался по всему катку. Очень хороший лёд, тёплая раздевалка, есть пункты питания. Каток украшен новогодней иллюминацией, которая создаёт новогоднее настроение. Я обязательно буду здесь тренироваться. Видел группу молодых фигуристов, думаю, мы вместе с ними будем оттачивать наше мастерство», — приводит пресс-служба слова главы администрации Уфы Сергея Грекова.

Сообщается, что каток будет работать без выходных. С понедельника по четверг здесь можно кататься с 14:00 до 21:00 часов, по пятницам каток будет открыт с 14:00 до 22:00 часов, в субботу и воскресенье — с 12:00 до 22:00 часов. Вход является бесплатный.

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