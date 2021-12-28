Надеждинский район, Приморский край, , 08:06 — REGNUM В Надеждинском районе 27 декабря один водитель спровоцировал крупное ДТП, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УМВД по Приморью.

ДТП Пресс-служба УМВД по Приморскому краю

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Предварительно установлено, что 48-летний водитель Hino Ranger, двигаясь со стороны Владивостока в Уссурийск, перед выездом не проверил и в пути не обеспечил техническую исправность своего автомобиля, в результате чего не сработала тормозная система, произошло столкновение с автомобилем Toyota Prius, стоявшим на правой полосе дороги.

После этого Hino Ranger столкнулся со стоявшим Nissan Vanette, далее — с автомобилем Nissan X-Trail, и, продолжая движение, с автомашиной Volvo FH.

По инерции водитель Nissan X-Trail совершил столкновение с Toyota Prius и далее — с грузовиком Volvo FH.

В результате ДТП с участием шести автомобилей пострадал водитель Hino Ranger. Ему назначено амбулаторное лечение. Его водительский стаж — 21 год. В 2021 году мужчину дважды привлекали к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения.

Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства происшествия.

Как сообщало ИА REGNUM, дорожно-транспортное происшествие с участием шести автомобилей произошло в Новой Москве 27 декабря.