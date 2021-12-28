Новый Орлеан, США, 28 декабря, 2021, 07:52 — ИА Регнум. Детеныш суматранского орангутана, который находится на грани исчезновения, родился в зоопарке американского города Новый Орлеан (штат Луизиана) 24 декабря. Об этом 27 декабря сообщило издание The Hill.

Andrew Regan Суматранский орангутан

Самка по кличке Менари должна была родить близнецов, однако один из детенышей умер еще в утробе. В зоопарке отметили, что появление двойни у орангутанов — большая редкость из-за «серьезного риска в природе».

Ветеринары рассказали, что первый детеныш появился на свет без каких-либо затруднений, а со вторым возникли проблемы. После того, как самке не удалось родить его самостоятельно, ей на помощь пришли сотрудники зоопарка. Они дали наркоз животному и установили, что плод умер.

Как сообщало ИА REGNUM, в ноябре в зоопарке Монарто (Южная Австралия) погиб третий по счету с 2017 года детеныш белого носорога.