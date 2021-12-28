Тюмень, 28 декабря, 2021, 09:03 — ИА Регнум. Возвращения регионов «тюменской матрешки» в прежние границы Тюменской области не миновать даже с точки зрения логики, не говоря уже об экономической и иной целесообразности. Об этом заявил корреспонденту ИА REGNUM политолог из Югры Александр Лобов, комментируя высказывание спикера Совфеда Валентины Матвиенко о том, что тема укрупнения регионов остаётся в актуальной повестке.

Fanghong Матрёшка

Напомним, в образованную в 1944 году Тюменскую область включили и автономные округа — Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий. В 1993 году в статье 65 Конституции России были определены новые статусы автономий, которые стали относительно самостоятельными регионами со своими губернаторами и думами. В народе появилось такое понятие, как «тюменская матрёшка», в которую вошли Тюменская область, Югра и Ямал. С 2005 года в «матрёшке» действует межрегиональная программа «Сотрудничество», в которой финансово участвуют все три региона. Её задачей является совместное финансирование строительства транспортных развязок и социальных объектов (школ, больниц, детсадов), а также развитие сельского хозяйства. Губернаторы ХМАО и ЯНАО не избираются всенародным голосованием, а проходят трёхступенчатую процедуру назначения, где решающим является не только голос президента РФ, но и губернатора Тюменской области. Стоит отметить, что человеку, не проживающему в регионах «тюменской матрёшки», трудно с первого раза понять, как в ней устроены ветви власти и назначений.

«Это ненормально: три губернатора, один из которых, тюменский, всенародно избирается на территории всех трёх субъектов, а двое остальных назначаются. Три региональных правительства, три думы, одна из которых, тюменская, формируется депутатами со всех трёх территорий регионов, три избирательные комиссии, три счётные, общественные палаты и так далее.

Целая армия чиновников с многомиллиардными вливаниями в их ежегодное содержание за счёт налогоплательщиков. А какая эффективность от этого, если рассматривать ту же Югру? Никакой. С каждым годом всё хуже и хуже», — отмечает политолог Александр Лобов.

По мнению эксперта, жители регионов «матрёшки» вполне готовы к объединению всех трёх регионов в единый субъект Российской Федерации.

«И с жителями объединяющихся регионов я не вижу особой необходимости вести работу на предмет плюсов для них такого укрупнения, так как рядового гражданина не это беспокоит. Для него в приоритете совсем другие — житейские вопросы: уровень зарплат, места в детских садах, здравоохранение, стоимость товаров и услуг, в том числе коммунальных, их качество. Хотя референдум был бы нелишним», — отмечает Александр Лобов.

«Объединение Тюменской области, Ямала и Югры в прежний единый регион — это страшный сон для каждого из чиновников автономных округов, начиная с губернатора, окружных правительств, дум, избирательных комиссий и заканчивая мелкими клерками в муниципалитетах. Так как многие из них лишатся своих должностей и дохода. А тем, кто останется у власти, придётся налаживать связи с новым, областным руководством. Вот с кем надо работать, чтобы не баламутили людей против укрупнения регионов, заботясь только лишь о собственном благополучии», — подытожил политолог из Югры.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на вопрос о возвращении автономных округов в состав Тюменской области полпред президента России в Уральском федеральном округе Владимир Якушев однозначно отвечал, что оно нецелесообразно.

«История Тюменской области и тот механизм, который на сегодняшний день существует, доказали свое право на жизнь», — отмечал Якушев.