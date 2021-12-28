Мадрид, 28 декабря, 2021, 07:51 — ИА Регнум. Ассоциация восстановления исторической памяти потребовала от правительства Испании провести расследование, чтобы «восстановить и дополнить» книги и фильмы, которые подвергались цензуре во время режима диктатора Франсиско Франко. Об этом пишет агентство EFE.

Портреты Франко несут на демонстрации

Отмечается, что подвергшиеся цензуре кинофильмы и литературные произведения продолжают «беспристрастно транслироваться и печататься».

Организация направила соответствующее письмо председателю правительства Испании Педро Санчесу, в котором объясняет, что многочисленные произведения продолжают публиковаться без восстановления сцен и страниц, которые франкистские власти «сочли вредными».