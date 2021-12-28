Петропавловск-Камчатский, 28 декабря, 2021, 07:51 — ИА Регнум. На Камчатке утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении мужчины, который в 2016 году успешно ограбил банк. Поймать его удалось при совершении им очередного грабежа, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 28 декабря в краевой прокуратуре.

frankieleon Ограбление

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В апреле 2016 года в офис АТБ ворвался мужчина в медицинской маске и солнцезащитных очках. Он угрожал сотрудницам банка предметом похожим на пистолет. Работниц злоумышленник связал кабельными стяжками. Ему удалось похитить более 7 млн рублей и скрыться с места преступления. Поймать грабителя тогда не удалось.

Он попался в декабре 2020 года, когда нагрянул с ограблением в офис ВЭБ в Петропавловске-Камчатском. Мужчина действовал по уже отработанной схеме — связал трёх сотрудниц банка кабельными стяжками, но в кассе денег не оказалось. А работницы ВЭБ не сказали ему пароль от сейфа.

Грабитель в ходе следствия рассказал, что деньги ему были нужны из-за отсутствия высокооплачиваемой работы, тяжелого материального положения и долгов.

Как сообщало ИА REGNUM, перед судом предстанет молодой человек, обвиняемый в разбойном нападении на таксистов в Омске.