Денвер, США, , 07:51 — REGNUM Неизвестный мужчина совершил серию вооруженных нападений в американском штате Колорадо, передает телеканал Fox News со ссылкой на данные местной полиции.

Стрельба Иван Шилов (c) ИА REGNUM

По данным ведомства, за минувшие сутки в городах Денвер и Лэйквуд произошло несколько инцидентов со стрельбой, в ходе которых погибли пятеро человек. Также ранения получили не менее трех человек.

Полиция предполагает, что во всех случаях нападавший был один. При этом сам подозреваемый погиб в ходе перестрелки с полицейскими в Лэйквуде. Мотивы стрелка полиция пока назвать затрудняется.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 декабря в американском городе Гарланд (штат Техас) произошел инцидент со стрельбой. В результате стрельбы погибли трое несовершеннолетних, еще один получил ранения. По факту нападения задержан подозреваемый, им оказался 14-летний подросток.

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