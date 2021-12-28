Чита, , 07:50 — REGNUM В связи с напряженной эпидемиологической ситуации по коронавирусу оперативный штаб Забайкалья поставил задачу главам муниципалитетов организовать вакцинацию в новогодние праздники во всех населенных пунктах региона. Подробности сегодня, 28 декабря, сообщает пресс-служба забайкальского правительства.

Вакцинация Цитата из мф Про бегемота, который боялся прививок. реж Леонид Амальрик. 1966. СССР

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Вице-премьер выразил Буянто Батомункуев обеспокоен тем обстоятельством, что по некоторым районам Забайкальского края темпы вакцинации ниже среднекраевых показателей.

«Есть такие населенные пункты, где охват взрослого населения составляет 9%, 12%, 15%. Это такие маленькие населенные пункты, где каждый человек на виду и, в принципе, можно убедить сделать прививку большее количество людей. Министерство здравоохранения региона сделало анализ в разрезе городских и сельских поселений. Главам муниципалитетов, по — прежнему, надо проводить серьезную разъяснительную работу с населением о необходимости вакцинации», — подчеркнулчиновник.

Как сообщало ИА REGNUM, в Забайкальском крае по состоянию на 27 декабря вакцинацию завершили 527 703 человека из более одного миллиона граждан (+742 за последние сутки).

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