Горно-Алтайск, 28 декабря, 2021, 07:48 — ИА Регнум. Опыт объединившихся субъектов РФ свидетельствует о том, что укрупнением проблемы регионов не решить. Такое мнение высказал журналист, главный редактор портала «Новости Горного Алтая» Дмитрий Кобзев. В беседе с корреспондентом ИА REGNUM он прокомментировал заявление спикера Совфеда Валентины Матвиенко о том, что некоторые регионы России имеет смысл объединить в единый субъект по экономическим причинам.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Валентина Матвиенко

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«На протяжении всей новой истории России возникают инициативы укрупнения регионов. Частично они реализованы в рамках создания федеральных округов, которые, кстати, не продемонстрировали своей эффективности, превратившись в большинстве случаев в бюрократическую надстройку и синекуру. В начале 2000-х прошли референдумы в ряде регионов Восточной и Западной Сибири, Дальнего Востока — там действительно было слияние субъектов, образование новых регионов. С тех пор укрупнений не было и вряд ли будут, но периодически эта идея «вбрасывается» в публичную плоскость. Однако укрупнением проблемы регионов не решить, и опыт объединившихся субъектов об этом свидетельствует», — отметил Дмитрий Кобзев.

По его словам, вряд ли, например, укрупнение может кардинально помочь с развитием транспортной или социальной инфраструктуры.

«Что, став районом какого-то мегарегиона, территория получит средства на строительство дорог или создание равных условий для доступа к образовательным учреждениям? Очень в этом сомневаюсь. Не с этого края нужно решать проблемы неравномерного развития субъектов Федерации», — подытожил собеседник ИА REGNUM.

Как сообщало ИА REGNUM, по мнению Валентины Матвиенко, экономически эффективным может быть регион, только если там для этого есть условия, в том числе в отношении численности трудовых ресурсов. А инициатива об укрупнении или объединении регионов должна исходить от народа, решать этот вопрос нужно через референдум, отметила она.

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