Вашингтон, , 07:46 — REGNUM В США был сдан в эксплуатацию первый жилой дом, построенный с помощью технологии 3D-печати в рамках благотворительной программы поддержки малоимущих. Об этом 27 декабря сообщает телекомпания CNN.

Дом, напечатанный на 3D-принтере Страница Дмитрия Миронова в Facebook

Одноэтажное здание общей площадью более 110 кв. метров было сооружено вблизи города Уильямсберг (штат Вирджиния). Экспериментальное строительство организовала благотворительная организация Habitat for Humanity («Дом для человечества»), которая возводит дома для малообеспеченных семей. Исполнителем заказа являлась специализирующаяся на 3D-печати компания Alquist.

Отмечается, что на сооружение фундамента и стен огромному 3D-принтеру потребовалось всего около 12 часов, в то время как традиционная технология требует на эти работы около четырёх недель. Монтажом крыши, остекления и отделочными работами занималась обычная бригада строителей.

По данным телекомпании, дом с тремя спальнями и двумя ванными комнатами достался в ипотеку на льготных условиях женщине с 13-летним сыном, ранее снимавшим квартиру. Новая технология, помимо сокращения сроков, примерно на 15% снизила общую стоимость работ.

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