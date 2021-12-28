Чита, 28 декабря, 2021, 07:42 — ИА Регнум. Несмотря на общее снижение заболеваемости коронавирусной инфекцией, после новогодних праздников рост COVID-19 в Забайкалье неизбежен. Об этом 28 декабря в ходе заседания оперативного штаба сообщила главный санитарный врач региона Светлана Лапа. Её слова цитирует пресс-служба правительства региона.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Руководитель Роспотребнадзора по Забайкальскому краю обратила внимание на нестабильную ситуацию с заболеваемостью в Балейском, Борзинском, Красночикойском, Нерчинском, Оловяннинском, Петровск-Забайкальском, Сретенском, Ононском, Карымском, Калганском, Приаргунском, Чернышевском и Шилкинском районах.

Как сообщало ИА REGNUM, эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Забайкальском крае остается напряжённой: на 28 декабря общее число жертв COVID-19 составляет уже 2148 человек (вновь +7 за сутки).

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