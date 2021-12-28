Буэнос-Айрес, 28 декабря, 2021, 07:38 — ИА Регнум. Посредством непризнания российской прививки от COVID-19 «Спутник V» американские и европейские власти лишили своих граждан хорошей вакцины. Об этом изданию Perfil заявила аргентинский эпидемиолог Габриэла Пиовано.

Minzdrav.gov.ru Вакцина «Спутник V»

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире. Как «Омикрон» меняет лицо пандемии — все новости»

«США и ЕС без «Спутника V» лишили своих граждан очень хорошей вакцины», — сказала Пиовано.

Вакцина «Спутник V» была зарегистрирована в Аргентине в декабре 2020 года.