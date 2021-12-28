Оренбург, 28 декабря, 2021, 07:38 — ИА Регнум. Предприятия общепита в Оренбургской области теперь могут работать и по ночам. Соответствующее изменение губернатор Денис Паслер уже внёс в Указ о мерах по противодействию распространению коронавирусной инфекции на территории региона.

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Ограничение по времени снято на период с 28 декабря по 10 января. Ранее можно было работать таким образом только в новогоднюю ночь.

Как сообщало ИА REGNUM, в Свердловской области заведения общепита временно можно посещать без QR-кодов. Это возможно с 28 декабря по 15 января.