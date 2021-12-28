Владивосток, 28 декабря, 2021, 07:42 — ИА Регнум. По прогнозам синоптиков, новогодние каникулы в Приморье пройдут без особых сюрпризов в погоде — будет, как и в конце декабря, стабильно морозно, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Примгидромета.

Ukrinform.com Мороз

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По словам начальника Приморского УГМС Бориса Кубая, на Дальнем Востоке с 22 декабря установилась сугубо зимняя погода.

«Начиная с третьей декады декабря, фронтальная зона стала перемещаться с севера на юг и в субботу, 25 декабря, оказалась над акваторией Японского моря, в результате чего процесс блокирования прекратился и к нам все чаще стали поступать порции арктического холода. Продолжительность и интенсивность похолоданий выросла, а потеплений — минимизировалась», — сказал главный синоптик Приморья.

Морозы в первой декаде январе зачастую будут ощущаться как −35…−40 °C на севере края, −25…−30 °C — на юге.

Небольшой снег прогнозируется в регионе 2 и 5 января.

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Как сообщало ИА REGNUM, аномальные морозы не покинут Хабаровский край до конца года — средняя температура ночью в последнюю неделю декабря составит около — 35 градусов, местами до — 39 градусов. Днём ожидается от — 25 до — 30 градусов.