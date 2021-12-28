Сиань, Китай, 28 декабря, 2021, 07:31 — ИА Регнум. Масштабную дезинфекцию из-за вспышки коронавирусной инфекции начали проводить в китайском городе Сиань (провинция Шэньси) в центральной части страны, 27 декабря сообщило издание China Daily со ссылкой на местные власти.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Такое решение связано с тем, что за последние три дня число новых случаев в городе увеличилось в три раза. В Сиане действует жесткий карантин. Власти призвали жителей не открыть окна и соблюдать меры предосторожности на улицах, на которых распыляют дезинфицирующие вещества.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 декабря агентство Синьхуа распространило информацию о том, что из-за вспышки COVID-19 в Сиане были привлечены к ответственности 26 человек.