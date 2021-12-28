Владивосток, 28 декабря, 2021, 07:35 — ИА Регнум. За минувшую неделю с 20 по 26 декабря в Приморье погибли на рабочих местах два человека, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Федерации просоюзов края.

Поезд

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Так, в Хасанском муниципальном районе в ООО «Морской порт в бухте Троицы» погиб 33-летний составитель поездов. Мужчина упал с подножки вагона на рельсы, и на него наехал поезд.

Второй трагический случай произошёл в Уссурийске. В цехе картонного производства ООО «АльянсГрупп» 55-летнего машиниста затянуло в машину и он погиб.

Как сообщало ИА REGNUM, прокуратура Еврейской автономии проводит проверку по факту несчастного случая на стройплощадке. Здоровью мужчины, возводившего здание дома престарелых, был нанесён тяжкий вред.