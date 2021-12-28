Екатеринбург, , 07:20 — REGNUM В Свердловской области заведения общепита и фитнесцентры можно посещать без QR-кодов. Об этом сообщает оперштаб.

QR-код

ИА REGNUM

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Соответствующие поправки уже вступили в силу и будут действовать до 15 января. Они также касаются любых отдельно стоящих магазинов, саун, бань, соляриев, салонов крксоты, парикмахерских и т.д. Посетителям кинотеатров пока придётся предъявлять QR-коды, но там в залах теперь разрешена 100%-я заполняемость.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее QR-коды были отменены в торговых центрах. Это послабление временное и будет в силе до 20 января.

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