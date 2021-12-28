Якутск, , 07:25 — REGNUM В Алданском районе Якутии представитель ОМВД РФ не провела должным образом осмотр транспортного средства. За это она ответит в суде, обвинительное заключение уже сформировано, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 28 декабря в пресс-службе прокуратуры региона.

Полиция Анна Рыжкова © ИА Красная Весна

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Женщина работала инспектором безопасности дорожного движения и должна была проверять сроки действия свидетельства на перевозку опасных грузов. Однако сотрудница полиции пренебрегла своими обязанностями, продлив документы на семь транспортных средств без предварительного осмотра.

Были возбуждены уголовные дела по статьям 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями) и 292 УК РФ (служебный подлог). Обвинительное заключение по ним уже сформировано и передано в суд.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале декабря в Якутии было передано в суд уголовное дело, возбуждённое в отношении начальника, возглавлявшего отделение ГИБДД ОМВД РФ по Сунтарскому району. Мужчину обвиняют во взятке и служебном подлоге.