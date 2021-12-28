Таймырский Долгано-Ненецкий район, Красноярский край, , 07:17 — REGNUM На Таймыре (Красноярский край) транспортная прокуратура выявила незаконную добычу песка со дна русла реки Малая Хета. Об этом ИА REGNUM сообщили в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре.

Горы песка кругом © ИА REGNUM

Проверку исполнения законодательства о недропользовании на Таймыре проводила Норильская транспортная прокуратура. Установлено, что в русле реки Малая Хета незаконно с использованием несамоходного земснаряда добыли более 180 тыс. кубометров песка.

Песок из реки добывала с июня по сентябрь 2021 года одна из строительных компаний. Соответствующая лицензия на геологическое изучение, разведку и добычу недр ей не выдавалась. Доход от незаконной добычи полезных ископаемых превысил 100 млн рублей.

Возбуждено уголовное дело по п. «б» ч. 2 ст. 171 УК РФ («Осуществление предпринимательской деятельности без лицензии, сопряжённое с извлечением дохода в особо крупном размере»).

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