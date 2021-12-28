Москва, 28 декабря, 2021, 07:17 — ИА Регнум. В текущем сезоне от гриппа привились более 67,05 млн граждан России, или 45,9% от общей численности населения страны. Об этом 28 декабря сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.

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Также отмечается, что на прошедшей, 51 неделе (с 20 по 26 декабря), заболеваемость ОРВИ и гриппом «зарегистрирована на уровне предыдущих двух недель».

пресс-служба Роспотребнадзора «Эпидемические пороги заболеваемости гриппом и ОРВИ были превышены в 58 субъектах Российской Федерации, преимущественно среди взрослого населения».

Как и ранее, заболеваемость ОРВИ и гриппом преимущественно была обусловлена респираторными вирусами негриппозной этиологии и вирусами гриппа типа А.

Как сообщало ИА REGNUM, в Забайкальском крае значительно возросла заболеваемость гриппом и ОРВИ.