Углегорск, Сахалинская область, 28 декабря, 2021, 07:16 — ИА Регнум. Пожар произошел в хозяйственной постройке в городе Углегорске Сахалинской области вечером 27 декабря, сообщает пресс-служба областного управления МЧС России.

Stroypuls.ru Пожар

По ее данным, возгорание произошло в здании № 84 по улице Красноармейской. К моменту прибытия спасателей огнем была уже охвачена площадь 24 квадратных метра. Пожар был ликвидирован в течение часа после поступления сигнала о возгорании, пострадавших не было. Причины произошедшего выясняются.

Как сообщало ИА REGNUM, вечером 27 декабря на Сахалине загорелся пассажирский автобус. У транспортного средства горело заднее колесо. Пожар был ликвидирован, пострадавших не было.