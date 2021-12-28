Партизанский район, Приморский край, 28 декабря, 2021, 07:23 — ИА Регнум. Прокуратура Приморья выявила нарушения в сфере выплаты зарплаты учителям и воспитателям в Партизанском муниципальном округе, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Федерации профсоюзов края.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

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«За сентябрь-ноябрь 2021 года педагоги получили лишь гарантированную часть — примерно 60% заработной платы. Стимулирующие им не платят уже три месяца. Также установлен факт перерасходования фонда оплаты труда руководителями дошкольных учреждений», — пояснили в профсоюзе.

Как сообщало ИА REGNUM, в Новосибирской области просроченная задолженность по заработной плате на 1 декабря 2021 года составила 20,8 млн рублей. За ноябрь она снизилась на 1,5%.