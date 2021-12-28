Карасук, Новосибирская область, , 07:12 — REGNUM В Новосибирской области завершено расследование уголовного дела после гибели ребёнка под колёсами трактора. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении СКР.

Трактор Mathias_Beckmann

По делу проходил 56-летний житель Карасука. Его обвиняли в нарушении правил безопасности во время работ. Ход и результаты расследования были взяты на контроль председателем СК России Александром Бастрыкиным.

Напомним, что вечером 26 августа 2021 года тракторист косил траву на обочине дороги в городе Карасуке. Он не заметил трёхлетнего ребёнка. Ребёнок погиб на месте.

Вину мужчина признал частично. Уголовное дело с утверждённым обвинением в ближайшее время поступит в суд.

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