Карасук, Новосибирская область, 28 декабря, 2021, 07:12 — ИА Регнум. В Новосибирской области завершено расследование уголовного дела после гибели ребёнка под колёсами трактора. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении СКР.

Mathias_Beckmann Трактор

По делу проходил 56-летний житель Карасука. Его обвиняли в нарушении правил безопасности во время работ. Ход и результаты расследования были взяты на контроль председателем СК России Александром Бастрыкиным.

Напомним, что вечером 26 августа 2021 года тракторист косил траву на обочине дороги в городе Карасуке. Он не заметил трёхлетнего ребёнка. Ребёнок погиб на месте.

Вину мужчина признал частично. Уголовное дело с утверждённым обвинением в ближайшее время поступит в суд.