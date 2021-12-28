Челябинск, 28 декабря, 2021, 07:11 — ИА Регнум. На Площади Революции в Челябинске открылся ледовый городок под названием «Сказочный лес». Об этом сообщили журналистам в мэрии.

Алексей Колчин ИА REGNUM В ледовом городке

Всего в городке создано восемь горок для разного возраста. А по периметру обустроены прогулочные тропинки. Городок работает с 10:00 до 22:00 по местному времени.

По планам мэрии, сооружение должно работать до конца февраля. прочем, если вдруг произойдёт резкое потепление и постройки начнут таять, то его могут закрыть раньше.