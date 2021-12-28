Челябинск, , 07:05 — REGNUM Администрация Челябинска выкупит здание дворца культуры «Станкомаш». Договорённость с собственником уже достигнута, сообщили журналистам в мэрии.

Деньги

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Стоимость объекта составит 84 млн рублей. Сделка будет совершена до конца года.

Отметим, переговоры о продаже здания велись несколько лет назад, но тогда не увенчались успехом. При этом здание десятилетия не видело серьёзного ремонта, из-за чего несколько лет назад контролирующие органы требовали приостановить деятельность дворца культуры.