Астана, 28 декабря, 2021, 07:00 — ИА Регнум. Правительство Казахстана рассчитывает, что в страну в конце декабря или начале января поступят первые 150 тысяч доз российской однокомпонентной вакцины от COVID-19 «Спутник Лайт». Об этом председатель комитета санитарно-эпидемиологического контроля Минздрава страны Айжан Есмагамбетова 28 декабря заявила журналистам.

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Айжан Есмагамбетова «В конце декабря — начале января есть договорённость о поставке первых 150 тысяч доз вакцины «Спутник Лайт».

Напомним, что «Спутник Лайт» рекомендован для проведения ревакцинации от коронавируса, об особой необходимости которой говорится в связи со стремительным распространением штамма «Омикрон».

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Как сообщало ИА REGNUM, в Казахстане из-за распространения нового штамма коронавируса «Омикрон» с 29 декабря на февраль 2022 года перенесли розыгрыш путёвки на Мальдивы для проживающих в Нур-Султане привившихся от COVID-19 пенсионеров.