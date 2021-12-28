Петропавловск-Камчатский, , 06:58 — REGNUM На Камчатке возбуждено уголовное дело на 36-летнего жителя Елизово, который пытался из-за ревности убить 39-летнего знакомого. Жизнь потерпевшего медикам удалось спасти, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в краевом СУ СКР.

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Удалось выяснить, что приревновав знакомого к своей девушке, подозреваемый нанёс мужчине три проникающих ранения в область живота. Очевидцы вмешались в конфликт и остановили злоумышленника.

Прибывшие на место происшествия медики смогли спасти жизнь потерпевшего.

Ревнивый подозреваемый был неоднократно судим, в том числе за преступление против личности.

Расследование уголовного дела продолжается.

Как сообщало ИА REGNUM, в Омской области завершено расследование уголовного дела об убийстве с особой жестокостью.