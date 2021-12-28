Ревность довела жителя Камчатки до покушения на убийство
Петропавловск-Камчатский, 28 декабря, 2021, 06:58 — ИА Регнум. На Камчатке возбуждено уголовное дело на 36-летнего жителя Елизово, который пытался из-за ревности убить 39-летнего знакомого. Жизнь потерпевшего медикам удалось спасти, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в краевом СУ СКР.
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Удалось выяснить, что приревновав знакомого к своей девушке, подозреваемый нанёс мужчине три проникающих ранения в область живота. Очевидцы вмешались в конфликт и остановили злоумышленника.
Прибывшие на место происшествия медики смогли спасти жизнь потерпевшего.
Ревнивый подозреваемый был неоднократно судим, в том числе за преступление против личности.
Расследование уголовного дела продолжается.
Как сообщало ИА REGNUM, в Омской области завершено расследование уголовного дела об убийстве с особой жестокостью.