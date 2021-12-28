Владивосток, , 06:57 — REGNUM Очередь из нескольких сотен фур с различными грузами выстроилась на российско-китайской границе из-за закрытия четырёх из пяти пропускных пунктов. Об этом 28 декабря сообщает издание «Известия».

На таможне Ctu.customs.ru

Затор из грузовиков образовался на границе в районе Суйфыньхэ, где расположена единственная открытая приграничная точка. Остальные четыре из пяти пунктов пропуска через российско-китайскую границу закрылись в начале декабря.

В первую очередь через границу пропускают фуры с продуктами, фуры с остальными товарами, в том числе с подарками к Новому году, будут пропускать позднее. По данным Федеральной таможенной службе, и по данным ассоциации «Грузавтотранс», информация об очередях на границе соответствует действительности. Однако в ФТС уточнили, что очередь из грузовиков незначительная и на утро 27 декабря состояла из 150 транспортных средств.

В пресс-службе таможни уточнили, что очереди из фур, выезжающих в Китай через пункты пропуска в Приморском крае, уменьшаются, на утро 28 декабря в трёх пунктах оформления ожидают 245 машин. По данным таможни, все грузовики успеют заехать в Россию до Нового года.

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