Новосибирск, 28 декабря, 2021, 06:56 — ИА Регнум. В Новосибирской области с 1 января 2022 года будут проиндексированы меры социальной поддержки для отдельных категорий получателей. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном правительстве.

Portable Antiquities Scheme Выплата

Вырастут выплаты труженикам тыла в годы Великой Отечественной войны 1941−1945 годов; гражданам, признанным пострадавшими от политических репрессий и впоследствии реабилитированным; ветеранам труда, в том числе ветеранам труда Новосибирской области. Также подрастут выплаты гражданам, потерявшим родителей в годы Великой Отечественной войны 1941−1945 годов.

Будут проиндексированы размеры ежемесячного пособия на ребёнка, ежемесячные выплаты гражданам, имеющим ребёнка-инвалида, ВИЧ-инфицированного ребёнка, выплата на питание на ребёнка с наследственными заболеваниями целиакией, муковисцидозом, фенилкетонурией, детей-инвалидов с онкологическими, гематологическими заболеваниями и инсулинозависимой формой сахарного диабета.

Вырастут областной семейный капитал, ежемесячные и единовременные денежные пособия гражданам, уволенным с военной службы, и членам их семей.

Ежемесячная выплата многодетным семьям будет равна величине прожиточного минимума для детей, установленного в Новосибирской области — 13 238 рублей.

Изменится ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением) первого и второго ребёнка.

На 4% вырастет ежегодная денежная выплат награждённым нагрудными знаками «Почётный донор России» и «Почётный донор СССР». Она составит 15 713,84 руб.