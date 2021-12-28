Вашингтон, 28 декабря, 2021, 06:55 — ИА Регнум. Американские штаты могут рассчитывать на получение дополнительной помощи от федерального правительства на фоне распространения штамма «Омикрон». Об этом заявил президент США Джо Байден, 27 декабря сообщили в пресс-службе Белого дома.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Он обсудил с губернаторами регионов рост числа новых случаев заражения коронавирусом в стране. Глава государства отметил, что нынешняя ситуация в США отличается от то, что наблюдалась в разгар пандемии — в марте 2020 года. По словам Байдена, власти уже понимают, как бороться с распространением инфекции.

Президент также напомнил, что ранее правительство США уже приняло ряд мер для ускорения темпов вакцинации и для упрощения тестирования на коронавирус.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 декабря Джо Байден заявил, что его администрация не планирует сокращать продолжительность самоизоляции для пациентов с коронавирусной инфекцией.