Екатеринбург, 28 декабря, 2021, 06:55 — ИА Регнум. Глава Союза десантников Уральского ФО Евгений Тетерин останется в СИЗО до 30 марта. Такое постановление вынес Ленинский райсуд Екатеринбурга.

Fokusutama.com Арест

Ленинский районный суд продлил арест главе Союза десантников Свердловской области, члену общественной палаты региона Евгению Тетерину до 30 марта 2022 года включительно. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе суда.

Как пишет Накануне.Ru, сам Тетерин ранее заявил в суде, что не признаёт обвинений в свой адрес.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее он был задержан по подозрению в посредничестве во взяточничестве. Суд отправил его под арест.