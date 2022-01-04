Владивосток, 4 января, 2022, 06:45 — ИА Регнум. В Приморье в 2021 году ключи от квартир получили 1004 детей-сирот, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства края.

Government-nnov.ru Строительство жилья

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Ежегодно увеличивается число получателей жилья. Так, в 2018-м квартирами обеспечили 312 детей-сирот, в 2019 году новоселье отметили уже 832 человека, в 2020 году квартиры получили уже 1046 человек.

На обеспечение жильём этой категории льготников в 2021 году из бюджета было выделен 1,8 млрд рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Новосибирской области в 2021 году приобрели для детей-сирот 700 квартир, что в два раза больше, чем в 2020 году. Всего на эти цели было потрачено более 1,3 млрд рублей.