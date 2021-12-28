Саргатский район, , 06:44 — REGNUM В Омской области завершено расследование уголовного дела об убийстве с особой жестокостью, сообщили ИА REGNUM 28 декабря в региональном следственном управлении СКР.

Уголовный кодекс Medvestnik.ru

Фигурант дела — 59-летний мужчина, работавший по найму у фермера. Он обвиняется по п. «д» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство с особой жестокостью»).

По данным следствия, вечером 21 мая 2021 года обвиняемый и его коллега распивали спиртное в строящемся доме на территории охотбазы рядом с деревней Калмакуль Саргатского района. В ответ на оскорбления со стороны рабочего мужчина его жестоко избил.

Злоумышленник избивал потерпевшего до тех пор, пока тот не попросил прощения. В общей сложности он нанёс рабочему 78 ударов стеклянной бутылкой, мясорубкой и палкой. Потерпевший скончался на месте.

Обвиняемый находится под стражей. Уголовное дело готовится к передаче в суд.

Как сообщало ИА REGNUM, на Сахалине жестоко убит 41-летний мужчина.

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