Нижние Серги, Свердловская область, 28 декабря, 2021, 06:43 — ИА Регнум. Директора уральского предприятий оштрафовали за неисполнение договора. Подрядчик должен был благоустроить территории в Нижних Сергах Свердловской области, однако этого так и не сделал, сообщили в пресс-службе облпрокуратуры.

Fas.gov.ru Штраф

В частности, работники ООО «Энергия» не установили радиусные скамейки и освещение, не обустроили велодорожку, не посадили 720 деревьев. По результатам проверки прокуратура потребовала устранить нарушения.

В отношении директора предприятия возбудили административное дело. Мужчину признали виновным в неисполнении обязательств, предусмотренных контрактом. Он получил штраф в размере 204 тысяч рублей. Нарушения устранили в полном объеме.