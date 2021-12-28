Биробиджан, 28 декабря 2021, 06:39 — REGNUM Прокуратура Еврейской автономии проводит проверку по факту несчастного случая на стройплощадке. Здоровью мужчины, возводившего здание дома престарелых, был нанесён тяжкий вред, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 28 декабря в пресс-службе надзорного ведомства.
По информации интернет-газеты «Набат», строитель Пётр Батура был вынужден спрыгнуть с высоты четыре метра на бетонные плиты, спасаясь от стрелы падающего автокрана. У мужчины переломы обеих ног.
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По его мнению, причиной падения крана стало то, что стройплощадка не была утрамбована и засыпана щебнём. Гидравлические опоры тяжёлой техники утонули в грунте, считает строитель.
В прокуратуре намерены выяснить обстоятельства происшествия и дать оценку действиям должностных лиц строительной организации.
Как сообщало ИА REGNUM, в Уфе на стройплощадке в начале декабря погиб рабочий, возбуждено уголовное дело. Он выполнял кладку наружных, внутренних стен и перегородок дома, и упал с 12-го этажа.