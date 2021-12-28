Биробиджан, , 06:39 — REGNUM Прокуратура Еврейской автономии проводит проверку по факту несчастного случая на стройплощадке. Здоровью мужчины, возводившего здание дома престарелых, был нанесён тяжкий вред, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 28 декабря в пресс-службе надзорного ведомства.

Подъёмный кран Centurion198

По информации интернет-газеты «Набат», строитель Пётр Батура был вынужден спрыгнуть с высоты четыре метра на бетонные плиты, спасаясь от стрелы падающего автокрана. У мужчины переломы обеих ног.

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«Я поднялся на опалубку (на высоту 3,8 метра). Кран провалился, и стрела начала на меня падать. Чтобы стрела не задавила меня, я спрыгнул. Упал на бетонную плиту. Что было дальше — сказать не могу. Я был в шоке. В себя пришел только в больнице», — рассказал Пётр Батура.

По его мнению, причиной падения крана стало то, что стройплощадка не была утрамбована и засыпана щебнём. Гидравлические опоры тяжёлой техники утонули в грунте, считает строитель.

«Наш работодатель неоднократно обращался к московским управляющим с требованием отсыпать места работы автокранов. Их предупреждали о возможных последствиях в случае неисполнения этих работ, но они нас не услышали. Ведь даже по технике безопасности, если работают краны более 25 тонн, грунт должен быть утрамбован щебнем, а не гравием. Считаю, что моя травма — это результат халатности и безответственности со стороны московских управляющих», — отметил мужчина.

В прокуратуре намерены выяснить обстоятельства происшествия и дать оценку действиям должностных лиц строительной организации.

Как сообщало ИА REGNUM, в Уфе на стройплощадке в начале декабря погиб рабочий, возбуждено уголовное дело. Он выполнял кладку наружных, внутренних стен и перегородок дома, и упал с 12-го этажа.