Порт-о-Пренс, , 06:33 — REGNUM Группа вооруженных неизвестных совершила нападение на два автобуса в гаитянской столице Порт-о-Пренсе, сообщает портал Haiti24.

Гаити Marcello Casal Jr/ABr

Сообщается, что в результате двух нападений погибли четыре человека. Еще несколько человек получили ранения, их число не называется, об их состоянии также не сообщается. Пока правоохранительные органы Гаити затрудняются ответить, кто причастен к нападениям на мирных граждан.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр Гаити Ариэль Генри пообещал приложить всевозможные усилия для борьбы с преступностью. По его словам, первоочередной задачей для достижения этой цели будет вооружение и обучение полицейских и военнослужащих.

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