Омск, , 06:32 — REGNUM В Омской области 30−31 декабря ожидается морозная, без существенных осадков, погода. Об этом ИА REGNUM сообщили в Обь-Иртышском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Снеговик на елке Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

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Преобладающая температура ночью −20…−25 °С, местами столбики термометров опустятся до — 34 °C. Днём 31 декабря будет −12… −17 °С, местами до — 25 °C.

В новогоднюю ночь местами по области прогнозируется слабый снег. Температура воздуха −15…−20 °С, местами до — 25 °C.

В столице региона — городе Омске — ночью будет −17…−20 °С.

Как сообщало ИА REGNUM, на прошедшей неделе в городе Красноярске преобладала морозная погода.

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