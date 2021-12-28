28 декабря 2021 | Время чтения 6 мин

Станислав Тарасов, Ариф Асалыоглу, , 09:14 — REGNUM



«Карабахский конфликт» Иван Шилов © ИА REGNUM

После Збигнева Бжезинского большую политику часто стали сравнивать с игрой в шахматы. Считается, что именно шахматы способны передавать нюансы сложной геополитической обстановки, когда существует множество вариантов ходов, совершаемых ведущими политиками, лицами и силами, способными влиять на ход событий. Весь смысл происходящего заключается в том, что игроки, расставляя фигуры в открытую, затем выбирают разные сценарии действий. При этом результат партии зависит от квалификации игроков, их способностей демонстрировать интеллект, силу, выдержку и характер. Именно в таком ракурсе предлагают оценивать ситуацию в Закавказье после второй карабахской войны известный грузинский политолог Арчил Сихарулидзе и бывший министр иностранных дел Турции Хикмет Четин. Они уверены в том, что сейчас если не мировая, то европейская политика все больше и больше фокусируется на Закавказье, где играется «шахматная партия». По их мнению, она вступила в фазу дебюта сложного королевского гамбита — «атаки на короля в центре любой ценой», когда на доске создается хаос и шансы для выигрыша получает игрок-тактик.

Теперь о фигурах на доске. Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов, выступая на пресс-конференции, посвященной итогам года, заявил, что Баку «готов начать процесс создания рабочей группы по делимитации и демаркации границы с Арменией». Этот ход прикрывался трехсторонним сочинским заявлением Россия — Азербайджан — Армения. Выступая на Валдайском форуме, президент России Владимир Путин говорил, что без участия российской стороны окончательно урегулировать ситуацию на границе с Арменией и Азербайджаном невозможно. По его словам, административно-политические карты бывшего СССР с указанием границ между союзными республиками находятся в настоящее время в Генштабе российской армии. «Основываясь на этих картах, — сказал Путин, — нужно спокойненько сесть с обеих сторон, там есть вещи, требующие взаимных компромиссов: где-то что-то выровнять, где-то что-то обменять… Только так, чтобы это было признано и выгодно обеим сторонам». Ранее, в конце июля, премьер-министр Азербайджана Али Асадов на заседании Совета глав правительств стран СНГ в Минске заявлял о поддержке инициативы России по созданию трехсторонней комиссии по демаркации и делимитации азербайджано-армянской границы. Но Байрамов на пресс-конференции по итогам года говорил уже о другом. По его словам, «несмотря на предложения о запуске деятельности по делимитации азербайджано-армянской границы, в том числе и на трехсторонней встрече в Сочи, пока никаких шагов не предпринято».

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов Mid.ru

В этой связи он призвал Ереван создать двухстороннюю рабочую группу по этому вопросу, без участия России. В Брюсселе 14 декабря Азербайджан и Армения пришли к согласию по вопросу создания временной рабочей группы по делимитации армяно-азербайджанской государственной границы. Но вот что выглядит интригующе. Комментируя решение Евросоюза направить экспертов для решения вопросов делимитации и демаркации армяно-азербайджанской границы, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия «положительно оценивает поддержку ЕС усилий Баку и Еревана по делимитации армяно-азербайджанской границы» и готова «оказывать и Азербайджану, и Армении всю необходимую поддержку, включая консультативную». Говоря иначе, Москва отказывается от статуса полноценного участника переговорного процесса по проблемам границ между двумя странами, довольствуясь консультациями. Дальше — больше. Вопрос делимитации и демаркации границ — это ключ на пути взаимного признания Арменией и Азербайджаном границ между ними, базовое условие, позволяющее урегулировать конфликт между Ереваном и Баку. Но как решать эту проблему — по-японски (сначала границы, а потом мирный договор) или наоборот? На словах Баку и Ереван заявляют о готовности к подписанию мирного договора. Но нет ясности, в каком формате его нужно готовить. Премьер-министр Армении Никол Пашинян дал понять, что сопредседатели Минской группы ОБСЕ уже предложили повестку переговоров, «одним из пунктов которой был вопрос всеобъемлющего мирного урегулирования». По его же словам, «все нынешние обсуждения с Азербайджаном можно рассматривать именно в этом ключе».

Нагорный Карабах.2020г Mil.am

Однако президент Азербайджана Ильхам Алиев считает, что «карабахский конфликт завершен», и выражает готовность Баку заключить мирный договор с Ереваном без Минской группы. Но главная интрига в другом. Решение проблемы как делимитации и демаркации границ, так и мирного договора сопряжено с признанием Азербайджаном и Арменией территориальной целостности друг друга. Пашинян сделал ход, отрекшись от Карабаха, заявив, что эта территория является «неотъемлемой частью Азербайджана». При таком сценарии Армения выпадает из игры на карабахском направлении, передавая эстафету России, Франции и США. Что же касается Баку, то ему предстоит выдать на гора новый концептуальный документ, касающийся судьбы армянского анклава в Нагорном Карабахе. Такая проблема у него возникла и, как говорит Байрамов, «это реальность, которую никто не может отвергнуть». Но на Западе далеко не все аплодируют победе Баку в карабахской войне. Продолжение войны могло привести к полному исходу армян из Карабаха. Силовыми средствами Азербайджан добился многого. Идти дальше — выгонять армян с территорий, где они живут и где жили испокон веков, — значит сильно рисковать. Для Баку сейчас главный фронт — это политико-дипломатический, так как на Западе не считают нагорно-карабахский конфликт завершенным. Турция же, как говорит Четин, «укрепила свои позиции в Закавказье, но не стала главной в регионе».

Война в Нагорном Карабахе Цитата из видео на YouTube

Он намекает на возможную перспективу того, что Вашингтон будет пытаться действовать на месте при помощи Анкары. Однако американцы вместе со своими европейскими союзниками не оказались на переднем крае миротворческих усилий. Соглашение, которого удалось добиться России, стало единственно возможным, устраивающим конфликтующие стороны. Теперь актуальной становится проблема статуса Нагорного Карабаха с учетом прежней «вилки»: принципа территориальной целостности Азербайджана и принципа самоопределения армян Нагорного Карабаха. Пока страсти сдерживает присутствие российских миротворцев. Так что налицо все признаки сложного королевского гамбита со скрытыми комбинациями. Кто-то переходит в наступление, кто-то ограничивается защитой. Конечно, обороняющийся игрок (Армения) может выиграть, но это возможно лишь в случае грубейшей ошибки атакующего игрока (Азербайджан). При этом Ереван теоретически имеет шансы провести собственную контригру, если, конечно, у него хватить времени и возможностей для создания своим оппонентам цугцванга, где одному из противников было бы выгоднее пропустить свой ход, но это невозможно по правилам, а значит, ему приходится самому ухудшать положение своих фигур. Умение поставить противника в цугцванг — важный залог победы. Но владеет ли таким искусством команда Пашиняна?