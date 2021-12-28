Хабаровск, , 06:36 — REGNUM «Газпром» завершил строительно-монтажные работы по расширению мощностей магистрального газопровода «Сахалин — Хабаровск — Владивосток» на участке от Комсомольска-на-Амуре до Хабаровска. Протяженность участка — 390,8 км (с учетом резервных ниток и подводных переходов).

Газпром Иван Шилов © ИА REGNUM

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«С вводом участка в эксплуатацию «Газпром» создаст условия для развития газоснабжения и газификации в Хабаровском крае, а также для переподключения потребителей газа от газопровода «Оха — Комсомольск-на-Амуре» (не принадлежит «Газпрому»).

Одновременно компания продолжает работу, направленную на переподключение потребителей от газопровода «Оха — Комсомольск-на-Амуре» к газопроводу «Сахалин — Хабаровск — Владивосток». Работа ведется в соответствии с распоряжениями правительства РФ», — написал телеграм-канал «Корифей Хабаров».

Как сообщало ИА REGNUM, в «режим работы на максимумах» перешёл Газпром из-за аномально низких температур.