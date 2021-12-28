Дамаск, , 06:24 — REGNUM ВВС Израиля в ночь на 28 декабря нанесли ракетные удары по окрестностям порта в провинции Латакия, они были частично отражены подразделениями ПВО Сирии. Об этом сирийское государственное телевидение сообщает в своём Telegram-канале.

ВВС Израиля Iaf.org.il

В результате авиаудара, на площадке с грузовыми контейнерами, расположенной на территории порта, вспыхнул крупный пожар. В настоящее время идёт его тушение, о масштабах ущерба и возможных жертвах пока не сообщается.

Утверждается, что израильские самолёты стреляли ракетами из воздушного пространства над Средиземным морем.

Напомним, что в пятнадцати километрах от порта Латакия находится база российских ВКС в Хмеймиме.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 декабря истребители F-16 ВВС Израиля выпустили восемь ракет по объектам в районе аэропорта Дамаска.

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