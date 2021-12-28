Москва, 28 декабря, 2021, 06:27 — ИА Регнум. Взаимоотношения между Нагорно-Карабахской республикой и Арменией в дальнейшем будут ухудшаться. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 27 декабря заявил научный руководитель Центра этнических и международных исследований, главный редактор журнала «Архонт» Антон Бредихин.

Primeminister.am Араик Арутюнян и Никол Пашинян

«Конечно же, отношения между Степанакертом и Ереваном будут накаляться. И, безусловно, нынешняя власть в Карабахе недовольна и самим Пашиняном, и тем что Пашинян проиграл войну. Всё это будет звучать из Степанакерта с реваншистских позиций. Что, к сожалению, не будет вести к миру и стабильности в регионе», — сказал политолог.

Напомним, что 27 декабря президент НКР Араик Арутюнян и парламент НКР высказали своё несогласие с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, допустившим возможность возвращения азербайджанских беженцев в Нагорный Карабах.