Хабаровск, 28 декабря, 2021, 06:21 — ИА Регнум. В Хабаровском краевом онкологическом центре смонтировали радиотерапевтическую систему нового поколения — линейный ускоритель Halcyon Elite, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

Пресс-служба правительства Хабаровского края В онкоцентре

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Хабаровск — первый регион России, где для лечения онкологии начнут использовать уникальную радиотерапевтическую систему нового поколения, полученную по нацпроекту «Здравоохранение».

Линейный ускоритель Halcyon Elite уже смонтировали, идут пуско-наладочные работы — они займут около месяца. Суть работы нового аппарата — направление высоких доз радиации в раковые клетки точечно, без вреда для здоровых клеток.

«Мы не ограничиваемся только этой новинкой, а нацелены на планомерное повышение качества онкологической помощи. В частности, это касается ранней диагностики заболеваний. Сейчас ведем переговоры с инвестором о строительстве в Хабаровске клинико-диагностического центра онкологии», — сказал губернатор Михаил Дегтярев.

Стоимость нового оборудования — 195 млн рублей. В феврале 2022 года планируют принять первых пациентов.

В этом году обязательства по модернизации онкологического центра в рамках федеральной программы выполнены на 100%. Было приобретено медицинское оборудование на 280 млн рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, основные строительно-монтажные работы по возведению центра детской онкологии и гематологии намерены начать после нового года в Уфе.